ＴＶＳ、電動二輪強化へ

インドＴＶＳ、電動二輪強化へ数年で５～６ブランドを立ち上げ車両国・地域インド業種車両関連タグインド二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター統計貿易環境自動車統計河南省の輸出額、１～11月は10％増加中国-河南経済マクロ経済貿易統計11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食ホンダ四輪11月小売り、15％増の1.2万台インドネシア車両統計自動車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車ＴＶＳ、電動二輪強化へ 数年で５～６ブランドを立ち上げインド車両貿易統計二輪車電子・コンピューター精密機器機械環境車部品遼寧省の輸出額、１～11月は10％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計貿易統計河南省の輸出額、１～11月は10％増加中国-河南経済マクロ経済貿易統計11月の輸出14％減、８カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計輸入物価指数、11月は14.2％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計エビ生産、伝染病などで昨年並みの28万トンタイ農水貿易統計保健医療農林・水産クラン北港、在来船貨物取扱量で記録更新マレーシア運輸貿易統計倉庫海運１～９月投資認可、2.5％増の1937億リンギマレーシア経済マクロ経済統計ＩＴ一般電機食品・飲料その他製造農林・水産電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売りその他サービス小売り関連記事ＴＶＳ、22/23年度は70億ルピーの設備投資インド車両自動車二輪車電機環境二輪ＴＶＳ、向こう２年で電動製品を拡充インド車両自動車二輪車二輪ＴＶＳ、南部に電動車両工場を新設インド車両二輪車電機設備投資環境二輪ＴＶＳ、来年度の設備投資は50億ルピーインド車両自動車二輪車二輪ＴＶＳ、電動車市場に参入インド車両自動車二輪車環境