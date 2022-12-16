長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準

シンガポール長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食３Ｑの失業率1.23％、４四半期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務長期失業率0.7％、コロナ禍前の水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務11月の就業者、高齢者中心に62.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事労働市場に陰り、７～９月期 雇用増加数が過去最高水準もシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務１～３月の失業者、４割が６月までに再就職シンガポール経済統計雇用・労務３Ｑ雇用増加数を下方修正、サービス業低下シンガポール経済統計雇用・労務上半期の外国人雇用者数、前期比400人増シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務６月失業率2.2％、速報値から変わらずシンガポール経済統計雇用・労務