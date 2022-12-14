中国-全国【家電ＩＴ白書】美団中国最大級の生活情報プラットフォーム企業ＩＴNEW国・地域中国-全国業種ＩＴ関連タグ中国香港日本ＩＴ一般電子・コンピューター小売り外食・飲食その他サービス政策・法律・規制決算関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書中国家電・ＩＴ企業白書【家電ＩＴ白書】美団 中国最大級の生活情報プラットフォーム企業中国-全国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW【家電ＩＴ白書】華為技術（ファーウェイ） 自動車分野開拓も「苦難の道」中国-全国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造設備投資政策・法律・規制車部品【家電ＩＴ白書】中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ） ファウンドリー中国最大手、１兆円の巨額投資中国-全国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資【家電ＩＴ白書】京東方科技集団（ＢＯＥ） アップル向け有機ＥＬ市場に進出中国-全国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資建設・プラント【家電ＩＴ白書】聯想集団（レノボ） ＰＣ世界大手、３年連続シェア１位中国-全国ＩＴ統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機【家電ＩＴ白書】京東集団（ＪＤドット・コム） ＥＣ業界の巨頭、中国最大の民間企業に成長中国-全国商業決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品証券倉庫陸運海運空運小売り関連記事無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般食品・飲料その他サービス社会一般小売り外食・飲食美団の21年本決算、156億元の赤字に転落中国-北京サービス決算ＩＴ一般食品・飲料倉庫陸運観光小売り外食・飲食美団点評が香港上場、今年２番目の調達規模香港ＩＴＩＴ一般金融一般証券その他サービス無印良品初のシドニー店開店、初日は好調オーストラリア商業卸売りその他サービス小売り良品計画の商標権侵害、当局が認定中国-全国商業マクロ経済繊維卸売り政策・法律・規制小売り