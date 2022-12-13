１～８月の死因、新型コロナは11番目に低下

フィリピン１～８月の死因、新型コロナは11番目に低下社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事１～６月死因、新型コロナは８番目に低下フィリピン社会統計保健医療社会一般１～５月の死因、新型コロナは７位に低下フィリピン社会統計保健医療社会一般21年の死因、新型コロナは３番目フィリピン社会統計保健医療社会一般20年の死因、虚血性心疾患が17％で最多マレーシア社会統計保健医療社会一般20年の死因１位は心疾患、コロナ７位フィリピン医薬統計保健医療社会一般