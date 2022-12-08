コロナ感染、無症状が22日ぶり２万人割れ

中国-全国コロナ感染、無症状が22日ぶり２万人割れ安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸食品・飲料陸運政策・法律・規制NEW関連記事コロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制コロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染者、前日比減も高水準中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般