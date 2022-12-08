電気・電子輸出、25年までに4950億リンギ

マレーシア電気・電子輸出、25年までに4950億リンギPICK UPＩＴNEW国・地域マレーシア業種ＩＴ関連タグマレーシア電機電子・コンピューターマクロ経済統計貿易ＧＤＰ来年７％成長も、コロナ対策変更で経済好転中国-全国経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制NEW電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機NEW豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増 家計支出が好調、来年は停滞かオーストラリア経済マクロ経済統計NEW９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務貿易統計11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業NEW11月輸出額、３カ月連続減少＝電子部品も台湾経済マクロ経済貿易統計NEW電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機NEW農産物・食品輸出、過去最高の81億米ドル韓国食品貿易統計食品・飲料ペットフード輸出増、低コストなどで競争力タイ食品貿易統計食品・飲料タイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計関連記事今年の投資認可額、コロナ前水準に回復へマレーシア経済マクロ経済設備投資日本企業による投資促進へ ＭＩＤＡ、日本人商議所とセミナーマレーシア経済マクロ経済設備投資イベントビジネス目的の入国、１年で1120社が申請マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制電気・電子業投資、通年で６％増の50億へマレーシアＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器設備投資雇用・労務投資申請額、1位は電気 12億リンギマレーシアマクロ経済統計設備投資