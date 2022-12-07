中銀0.35％利上げ、５会合連続

インド中銀0.35％利上げ、５会合連続引き締め継続へ、外需悪化を懸念金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機中銀0.35％利上げ、５会合連続 引き締め継続へ、外需悪化を懸念インド金融金融一般政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】ずっと聞きたかったことオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW比銀の為替リスク「最低」、ムーディーズフィリピン金融金融一般政策・法律・規制企業、ドル建て資金調達増加 金利負担、為替リスクより重くベトナム金融金融一般証券今後のインフレ率にらみ金利調整、国家銀幹部ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ペソ、55ペソ台に持ち直し 約４カ月ぶり、先行き不安もフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制関連記事中銀が再利上げ、年2.75％に 今年４度目、来年も引き上げ継続かマレーシア金融マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制財政中銀が再利上げ、年2.50％に 外需に下振れリスクも国内安定マレーシア金融マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制中銀が0.5％利上げ、３会合連続インド金融統計金融一般中銀が0.5ポイントの利上げ ２会合連続、緩和策縮小に軸足インド金融統計金融一般順調に景気回復、三井住友銀予算案セミナーマレーシア経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信その他製造金融一般イベント雇用・労務政策・法律・規制財政