10月の小売業売上高10％上昇

シンガポール10月の小売業売上高10％上昇食品・衣料品好調、通年２桁成長へ経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール食品・飲料小売り外食・飲食マクロ経済統計自動車統計トヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の11月販売、2.4倍の6052台中国-北京車両統計自動車NEW力帆の新車販売、11月は７倍の7355台中国-重慶車両統計自動車NEW賽力斯の新車販売、11月は21％減の２万台中国-重慶車両統計自動車NEW日産の11月販売53％減、４カ月連続マイナス中国-全国車両統計自動車NEW宇通客車の新車販売、11月は19％増の3586台中国-河南車両統計自動車NEW関連記事９月小売業売上高11％上昇、衣料品が好調シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食８月小売業売上高13％上昇、前年の反動続くシンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り７月小売業売上高は14％上昇 ４カ月連続２桁成長、制限緩和でシンガポール経済マクロ経済統計小売り外食・飲食小売業売上高、２桁成長続く 今年通年の見通し上方修正もシンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食４月小売業売上高、３カ月ぶり２桁上昇シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食