珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に

中国-広東珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に社会国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事広州花都、店内飲食禁止に＝感染拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制中山市、交通機関利用や店舗入店に陰性証明中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制ハルビンで国内感染者、７カ月半ぶり中国-黒竜江社会統計保健医療社会一般教育政策・法律・規制広東省、５都市が娯楽施設を営業停止中国-広東社会保健医療空運娯楽社会一般政策・法律・規制広東省でコロナ国内感染者、33日ぶり中国-広東社会統計保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運娯楽社会一般教育スポーツ政策・法律・規制外食・飲食