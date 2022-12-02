11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰

韓国11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＣＰＩ11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰韓国経済マクロ経済統計ＮＺ、燃油税引下げ延長可否をＸマス前に決定ニュージーランド資源統計自動車石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制財政11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計11月のＰＭＩは44.6に低迷 インフレ圧力が再加速、重しにミャンマー経済マクロ経済統計その他製造設備投資雇用・労務政策・法律・規制10月ＣＰＩは6.9％上昇、旅費伸び悩みで減速オーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料観光政策・法律・規制【為替マーケット分析】潮流の行方オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制関連記事10月のＣＰＩ5.7％上昇、公共料金も負担に韓国経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ5.6％上昇、外食や野菜高騰で韓国経済マクロ経済統計８月のＣＰＩ5.7％上昇、野菜・外食高騰韓国経済マクロ経済統計５月のＣＰＩ5.4％上昇、約14年ぶり高水準韓国経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ3.7％上昇、約10年ぶり高水準韓国経済マクロ経済統計