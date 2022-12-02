コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少

中国-全国コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少PICK UP車両国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制自動車統計ナタ汽車、前倒しで通年目標達成＝14万台超中国-浙江車両統計自動車コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制理想汽車の11月新車販売、単月過去最高中国-北京車両統計自動車11月の輸出額14％減 半導体が３割減、８カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計新規登録の小型商用車、ＥＶが28％に拡大シンガポール車両統計自動車ＮＺ人のローン滞納増加、家計ストレス拡大ニュージーランド経済マクロ経済統計自動車金融一般不動産社会一般関連記事10月の乗用車販売、コロナで客足減中国-全国車両統計自動車７月の乗用車販売２割増へ、ＣＰＣＡ予測中国-全国車両統計自動車社会一般政策・法律・規制６月の新車販売回復、減税効果と指摘中国-全国車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制４月の車販売、コロナで３割減も＝業界団体中国-全国車両マクロ経済自動車保健医療車部品22年の乗用車卸売台数は５％増、業界予測中国-全国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品