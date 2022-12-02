オカムラ、杭州にオフィスチェア工場

中国-浙江オカムラ、杭州にオフィスチェア工場日系企業進出製造国・地域中国-浙江業種製造関連タグ中国日本その他製造建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向丸亀製麺が中国再進出、来年モデル店中国-全国サービス食品・飲料外食・飲食住友ベークライト、南通で樹脂成形材増産中国-江蘇製造化学一般その他製造設備投資建設・プラント車部品オカムラ、杭州にオフィスチェア工場中国-浙江製造その他製造設備投資建設・プラント自走式ロープウエーのＺｉｐ、産学連携マレーシア運輸ベンチャーインフラ陸運社会一般ＤＸのＳａｎｓａｎ、セブに開発拠点フィリピンＩＴＩＴ一般その他サービスベネッセが現法設立、模試事業を開始インド社会その他サービス教育関連記事オカムラ、杭州に物流システム事業の合弁中国-浙江製造その他製造機械証券陸運オフィス家具オカムラ、内装企業を子会社化シンガポール製造その他製造不動産建設・プラントプラス、中国オフィス家具市場へ進出中国-浙江製造その他製造設備投資建設・プラント小売りオフィス家具オカムラ、越法人を設立ベトナム製造その他製造三菱地所、杭州でオフィス開発事業中国-浙江建設不動産建設・プラント