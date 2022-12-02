コロナ保険の支払額、1721億元に

台湾コロナ保険の支払額、1721億元に金融国・地域台湾業種金融関連タグ台湾金融一般保険統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事コロナ保険の支払額、1653億元に台湾金融金融一般保険コロナ保険の支払額、増加ペースが鈍化台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、１千億元を突破台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、今年の累計989億元に台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、損保の３年分の利益超え台湾金融マクロ経済統計保健医療医薬品金融一般保険