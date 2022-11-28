コロナ感染者、初の４万人超

中国-全国コロナ感染者、初の４万人超過去最多更新相次ぐ、全地域確認安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事コロナ感染者が連日過去最多 週末３日間、10万人を突破中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制感染者、22日に約2.9万人 一部大都市で対応強化の動きも中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般