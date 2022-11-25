10月ＣＰＩは4.0％上昇、伸びやや減速

マレーシア10月ＣＰＩは4.0％上昇、伸びやや減速経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計ＣＰＩ10月ＣＰＩは4.0％上昇、伸びやや減速マレーシア経済マクロ経済統計NEW深セン市の鉱工業生産、１～10月は6.2％増中国-深セン経済マクロ経済統計天津の１～10月経済統計、鉱工業は0.3％増中国-天津経済マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り山東の１～10月経済統計、鉱工業は5.5％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造不動産建設・プラント小売り23年の成長率1.8％に下落 ＯＥＣＤが展望、高物価など影響韓国経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ上昇率6.7％、14カ月ぶり鈍化シンガポール経済マクロ経済統計関連記事９月ＣＰＩは4.5％上昇、４％台で高止まりマレーシア経済マクロ経済統計12月のＣＰＩ3.2％上昇、伸び減速マレーシア経済マクロ経済統計社会一般６月消費者物価3.4％上昇、５カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス４月消費者物価4.7％上昇、４年ぶり高い伸びマレーシア経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス３月消費者物価1.7％上昇、２カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス外食・飲食