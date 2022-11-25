希望連盟のアンワル氏が首相に、国王が任命

マレーシア希望連盟のアンワル氏が首相に、国王が任命政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア政治一般関連トピックス・特集・連載マレーシアで総選挙マレーシアで総選挙希望連盟アンワル氏、首相に 旧与党と連立も事実上の政権交代マレーシア政治政治一般選挙NEW希望連盟のアンワル氏が首相に、国王が任命マレーシア政治政治一般NEWアンワル新政権、船出は不安定＝識者マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制選挙NEW希望連盟政権の３州、州議会選同時実施検討マレーシア政治社会一般政治一般選挙NEW闘争制し頂点へ、改革掲げ野党勢力育てるマレーシア政治政治一般NEW落選のマハティール氏「執筆活動に注力」マレーシア政治政治一般選挙NEW関連記事総選挙、野党連合が最多議席獲得マレーシア政治政治一般選挙首相と野党幹部、新型コロナ対策協力で合意マレーシア政治保健医療政治一般政策・法律・規制野党党首、首相任命求め13日に国王謁見へマレーシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙選挙委員長が辞任、下院議長就任でマレーシア政治社会一般政治一般選挙リー首相、隣国総選挙の結果に祝意シンガポール政治政治一般選挙外交