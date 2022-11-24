新規感染1688人、前日比29％減（23日）

シンガポール新規感染1688人、前日比29％減（23日）社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事新規感染2388人、前日比2.2倍（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1098人、前日から６％減少（21日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1167人、10カ月ぶり低水準（20日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1666人、４日連続減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1908人、前日から９％減少（18日）シンガポール社会保健医療社会一般