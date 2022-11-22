ワクチン廃棄156億ペソに、保健省認める

フィリピンワクチン廃棄156億ペソに、保健省認める社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事ワクチン期限切れ、2066万回分にフィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制保健省、ワクチン接種法延長を議会に要請フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制ワクチン接種の義務化、保健省否定フィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ブースター接種2.9万人増、接種率22.5％韓国社会保健医療医薬品社会一般従業員にワクチン接種へ 出勤者など対象、感染抑止を強化フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制