東邦ガス、地場の同業大手に40％出資

ベトナム東邦ガス、地場の同業大手に40％出資日系企業進出公益NEW国・地域ベトナム業種公益関連タグベトナム日本電力・ガス・水道関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向東邦ガス、地場の同業大手に40％出資ベトナム公益電力・ガス・水道NEW三越、比初店舗を開業 350人行列、日本の独自商品求めフィリピン商業マクロ経済その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWＩＨＩ回転機械、蘇州にターボ圧縮機工場中国-江蘇製造電機その他製造設備投資製紙薬品の星光ＰＭＣ、ブンタウ工場本格稼働ベトナム化学化学一般紙・パルプエア・ウォーター、北部のガス充塡工場開所ベトナム化学化学一般らあめん花月嵐、12月にタイ１号店タイサービス食品・飲料外食・飲食関連記事ガスインフラ整備、４年で600億米ドル投入インド公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制温室ガス削減クレジット制度、28件が登録対象インドネシア経済マクロ経済東京ガス、ＰＶガス・ビテクスコと合弁ベトナム公益インフラ電力・ガス・水道海南～広東間に天然ガスパイプライン、中海油中国-海南公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道建設・プラント都市ガス自由化計画、決定に１年の遅れシンガポール公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道