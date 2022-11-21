南西パプア州新設の法案、国会が可決

インドネシア南西パプア州新設の法案、国会が可決政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシア政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック南西パプア州新設の法案、国会が可決インドネシア政治社会一般政治一般NEW１～10月の税収27％増、通年目標を超過カンボジア経済マクロ経済NEW第４回国会が閉幕、６法案が成立ベトナム政治政治一般デジタル課税・レジ袋課税法案、下院で可決フィリピン経済ＩＴ一般金融一般環境政策・法律・規制財政ＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制首都圏鉄道の共通乗車券、来年内に法整備タイ運輸インフラ陸運関連記事【続・政経ウオッチ】中央主導でパプア州から３州分立へインドネシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制パプア３州分立、国会が法案可決インドネシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制パプアに３州新設へ、立法部会が法案合意インドネシア政治政治一般政策・法律・規制パプア島への外国人の訪問を制限、調整相インドネシア社会社会一般文化・宗教事件首都―西パプア州ソロン便が就航、国営航空インドネシア運輸倉庫空運観光