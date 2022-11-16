〔クラクション〕コロナで肥満増、移動制限響く

フィリピン〔クラクション〕コロナで肥満増、移動制限響く社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事コロナで栄養失調８億人超、世界人口10分の１アジア経済マクロ経済食品・飲料肥満や過体重、越の都市部で増加ベトナム医薬保健医療社会一般韓国人男性の肥満率36％、危険値を超える韓国社会統計社会一般国民の発育が20カ国で最悪、栄養改善をベトナム社会社会一般労働党、子どもの肥満対策に健康診断オーストラリア政治保健医療教育政治一般