地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に

中国-全国地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ車部品NEW現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設韓国車両自動車車部品NEWＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始タイ車両自動車電機NEW40年に新車市場の４割ＥＶに 政府方針、プロトンもＣＫＤ視野マレーシア車両自動車その他製造設備投資環境政策・法律・規制車部品NEWＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制NEWトヨタ、ＥＶを初投入 ｂＺ４Ｘ、サブスクも展開インドネシア車両自動車電機NEW関連記事重慶市が３年計画、ＮＥＶ・ＩＣＶに注力中国-重慶車両自動車ＩＴ一般政策・法律・規制新規購入車両の50％をＮＥＶに、上海が計画中国-上海車両マクロ経済自動車政策・法律・規制重慶で燃料電池に投資熱、ＦＣＶ需要追い風中国-重慶車両自動車化学一般設備投資車部品鞍山がＮＥＶ産業振興、年産能力１万台目標中国-遼寧車両自動車環境政策・法律・規制力帆がＦＣＶ進出、年内にモデル車発表中国-重慶車両自動車