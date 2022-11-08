中国-全国【家電ＩＴ白書】京東集団（ＪＤドット・コム）ＥＣ業界の巨頭、中国最大の民間企業に成長商業NEW国・地域中国-全国業種商業関連タグ中国香港米国保健医療医薬品証券倉庫陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信小売り決算関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書中国家電・ＩＴ企業白書【家電ＩＴ白書】京東集団（ＪＤドット・コム） ＥＣ業界の巨頭、中国最大の民間企業に成長中国-全国商業決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品証券倉庫陸運海運空運小売りNEW【家電ＩＴ白書】海爾集団（ハイアール） 家電の世界最大手、スマート化と事業多角化に注力中国-全国電機ＩＴ一般電子・コンピューター電機関連記事「618」の宅配便、コロナ前から８割増中国-全国運輸統計倉庫陸運海運空運小売り天猫の年央セール、第１弾売上高は予想超え香港商業ＩＴ一般食品・飲料イベント小売りネット通販「618」セール、電子決済額17兆元中国-全国金融統計ＩＴ一般食品・飲料金融一般陸運小売り京東セール、初日はアップル製品取引15億元中国-北京商業統計ＩＴ一般電子・コンピューターイベント小売りネット通販「618」セール、宅配便31.9億件中国-全国運輸ＩＴ一般陸運小売り