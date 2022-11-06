首相、物価高「警戒緩めず」

ベトナム首相、物価高「警戒緩めず」成長持続とバランス重視強調経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム金融一般マクロ経済統計財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機首相、物価高「警戒緩めず」 成長持続とバランス重視強調ベトナム経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEW10月の外貨準備高、４カ月ぶり増加台湾金融統計金融一般NEWタイ・米の金利差拡大、１ドル＝42バーツもタイ経済マクロ経済財政NEW10月末の外貨準備、市場介入で27.6億ドル減韓国金融金融一般政策金利4.25％に、米利上げで追随香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀が再利上げ、年2.75％に 今年４度目、来年も引き上げ継続かマレーシア金融マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制財政関連記事ＳＣＢを中銀の特別管理下に、国営銀が支援ベトナム金融金融一般３Ｑの社債発行額７割減、不動産は９割減ベトナム金融金融一般証券不動産ＳＣＢが預金金利１％引き上げ、流出防止図るベトナム金融金融一般社債不正、不動産ＶＴＰも 会長ら逮捕、市場に混乱広がるベトナム建設証券不動産事件サイゴン商銀、詐欺事件の影響を否定ベトナム金融金融一般証券不動産社会一般事件