比の看護師脱出が加速か、各国で争奪戦に

フィリピン比の看護師脱出が加速か、各国で争奪戦に経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン保健医療マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事テイクオフ：朝鮮族の友人が頭を抱え…中国-全国社会食品・飲料卸売り社会一般文化・宗教雇用・労務小売り比人看護師受け入れ、覚書締結で説明会開始フィリピン経済マクロ経済保健医療雇用・労務政策・法律・規制外交経済連携7月発効、看護師など募集開始インドネシア医薬マクロ経済貿易保健医療観光教育雇用・労務外交保健省の予算引き上げ要請、下院で却下フィリピン社会マクロ経済保健医療雇用・労務日比経済連携交渉、6日から東京でフィリピン経済貿易雇用・労務