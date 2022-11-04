３Ｑの飲食店売上高、３四半期連続で減少

香港３Ｑの飲食店売上高、３四半期連続で減少サービスNEW国・地域香港業種サービス関連タグ香港外食・飲食統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事２Ｑの飲食店売上高、２期連続マイナス成長香港サービス統計食品・飲料外食・飲食１Ｑの飲食店売上高、４期ぶりマイナス香港サービス統計食品・飲料外食・飲食３Ｑの飲食店売上高、２期連続プラス香港サービス統計食品・飲料外食・飲食２Ｑの飲食店売上高、９四半期ぶりプラス香港サービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食１Ｑの飲食店収益、直近９年半で最大の伸び香港食品統計食品・飲料卸売り小売り