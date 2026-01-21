12月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.2Ｐ拡大

香港12月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.2Ｐ拡大経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＣＰＩ雲南省の25年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国雲南経済マクロ経済統計陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国陝西経済マクロ経済貿易統計河南のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河南経済マクロ経済統計12月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計北京のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済統計政策金利4.75％据え置き、４会合連続インドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制香港の最新ニュース350社以上が上場待ち、香港取引所香港金融金融一般証券政策・法律・規制求人広告１件当たり応募数、25年は58％増香港経済マクロ経済統計メディア雇用・労務本土出身男性との結婚増加 香港人女性、初の年間１万件超香港社会統計社会一般文化・宗教各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス賃料下落PICK UP建設統計不動産建設・プラント香港住宅市場で本土資金が存在感PICK UP建設統計不動産建設・プラント台湾先端半導体の台湾集中に懸念PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ