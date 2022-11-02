首都圏、コロナ警戒レベル「１」を延長

フィリピン首都圏、コロナ警戒レベル「１」を延長PICK UP社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事首都圏のコロナ規制延長、月末までフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏のコロナ規制延長、月末までフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏などのコロナ規制延長、31日までフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏や周辺州、15日までコロナ規制延長フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制首都圏の外出制限延長、30日までフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制