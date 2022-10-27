国産ワクチン、ブースター接種の治験完了

インドネシア国産ワクチン、ブースター接種の治験完了PICK UP医薬NEW国・地域インドネシア業種医薬関連タグインドネシア保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事国産ワクチン、大統領が接種開始を宣言インドネシア社会貿易医薬品社会一般国産コロナワクチン、18歳以上に使用許可インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般国営製薬、国産ワクチンの輸出検討インドネシア医薬保健医療医薬品国産ワクチン、７月に第３相治験の見通しインドネシア医薬保健医療医薬品高齢者、２回目接種後３カ月で追加接種可にインドネシア社会保健医療社会一般