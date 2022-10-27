１～９月の肥料輸出額、過去最高

ベトナム１～９月の肥料輸出額、過去最高製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナムその他製造貿易関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻１～９月の肥料輸出額、過去最高ベトナム製造貿易その他製造NEW＜予算案＞国防費500億＄、豪ドル安でコスト増オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制軍事財政NEW＜予算案＞電力・ガス価の引下げ、実現困難かオーストラリア公益統計電力・ガス・水道政策・法律・規制財政NEW＜予算案＞資源価格上昇で歳入1420億＄増オーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業財政NEWドローンが戦場席巻、低コスト・市販機も活用欧州ＩＴ電子・コンピューター軍事ケンタッキー、ロシア撤退ロシアサービス食品・飲料外食・飲食関連記事インドの原油調達先、ロシアが２位に浮上インド資源貿易石油・石炭・ガス海運国軍支援のロシア企業に制裁を＝ＢＣＵＫミャンマー政治政治一般軍事ロ産の原油購入、２カ月で昨年の２倍超にインド資源マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道ＢＨＰ、インフレで経済成長率予測引き下げオーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業政府、ルピーとルーブルでの二国間貿易検討インド経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制外交