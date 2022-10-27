万聖節の墓参、マニラは100万人見込み

フィリピン万聖節の墓参、マニラは100万人見込み社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピンイベント社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事大統領、新型コロナ「収束近い」フィリピン観光保健医療観光31日祝日に、万聖節の期間フィリピン社会社会一般政治一般政策・法律・規制〔クラクション〕首都マニラ、万聖節の墓参に接書証明必要フィリピン社会保健医療社会一般文化・宗教マニラの人工ビーチ、29日から一時閉鎖フィリピン社会保健医療社会一般首都圏、「万聖節」期間に墓地閉鎖フィリピン社会保健医療社会一般