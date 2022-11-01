【続・政経ウオッチ】高まる法の執行状況への不満

インドネシア【続・政経ウオッチ】高まる法の執行状況への不満社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア社会一般関連トピックス・特集・連載続・インドネシア政経ウオッチ続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】高まる法の執行状況への不満インドネシア社会社会一般NEW【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出インドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般雇用・労務【続・政経ウオッチ】大統領は副大統領候補になれるかインドネシア社会社会一般政治一般選挙【続・政経ウオッチ】ビヨルカによる個人データ大量漏出インドネシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制【続・政経ウォッチ】インフレ懸念と燃料価格値上げインドネシア経済マクロ経済統計【続・政経ウオッチ】第２四半期は追い風で5.44％成長インドネシア経済マクロ経済統計関連記事テイクオフ：東ジャワ州マランにある…インドネシア社会社会一般スポーツ事件ＴＸＰメディカル、医療技術推進事業に採択インドネシア医薬ＩＴ一般保健医療医薬品救急医療データのデジタル化、実証事業開始インドネシア医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療【政経ウオッチ】第34回 コパススのたそがれインドネシア社会社会一般政治一般選挙【香港を制した巨龍たち】その18・ニーナ・ワン「血と肉と金と（2）」香港社会社会一般