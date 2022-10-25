台湾【台湾企業】ＥＰＣ台湾最大手中鼎工程（ＣＴＣＩ）建設NEW国・地域台湾業種建設関連タグ台湾建設・プラント関連トピックス・特集・連載これだけは押さえておきたい～台湾企業の基礎情報これだけは押さえておきたい～台湾企業の基礎情報【台湾企業】ＥＰＣ台湾最大手 中鼎工程（ＣＴＣＩ）台湾建設建設・プラントNEW【台湾企業】コンビニ台湾最大手 統一超商（プレジデント・チェーンストア）台湾商業ＩＴ一般食品・飲料小売り【台湾企業】ワイヤハーネス台湾大手 貿聯控股（ビズリンク）台湾製造電機その他製造車部品【台湾企業】台湾の中堅ファウンドリー 力晶積成電子製造（ＰＳＭＣ）台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター【台湾企業】台湾メモリー大手 華邦電子（ウィンボンド・エレクトロニクス）台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター【台湾企業】台湾鉄鋼大手 中鴻鋼鉄台湾鉄鋼鉄鋼・金属関連記事桃園の再生水工場入札、宝鼎再生水と契約台湾公益電力・ガス・水道建設・プラント日勝生、子会社の増資７億元引き受け台湾建設電力・ガス・水道建設・プラント環境南科再生水工場、火災の影響は軽微＝中鼎台湾建設ＩＴ一般電子・コンピューター建設・プラント社会一般事件千代田化工建設、台湾企業とサウジでＥＰＣ受注台湾鉄鋼鉄鋼・金属中鼎が千代田化工と提携強化、役員受け入れも台湾公益インフラ電力・ガス・水道証券倉庫陸運