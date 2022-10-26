屋内のマスク義務解除、公共交通など除き

フィリピン屋内のマスク義務解除、公共交通など除き社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事屋内のマスク義務解除、公共交通など除きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用、近く屋外不要にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制セブ市、マスク着用解除は年内試験にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制中部セブ市、マスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用解除を検討、マルコス大統領フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制