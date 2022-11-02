オーストラリア【月次リポート】オーストラリア（10月）経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランド日本マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載オーストラリアの月次リポートオーストラリアの月次リポート【月次リポート】オーストラリア（10月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（９月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（８月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（７月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（６月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（５月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般関連記事ペナン総領事に川口氏が着任マレーシア政治政治一般外交豪労働党政権、新予算案発表 世帯の負担軽減など３本柱オーストラリア経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道雇用・労務政策・法律・規制財政災害＜外務省人事＞パラオと東ティモールの大使を任命オーストラリア経済マクロ経済アサヒ、大人向け飲料ストレンジラブを買収オーストラリア食品食品・飲料ＮＺの労働分配率は58.9％、前年比0.9Ｐ上昇ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務