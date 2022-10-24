「立食で感染、低リスク」、ホテル協会が検証

日本「立食で感染、低リスク」、ホテル協会が検証観光NEW国・地域日本業種観光関連タグ日本食品・飲料ＩＴ一般外食・飲食観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事「富岳」４期連続世界一日本ＩＴ電子・コンピューター電機スパコン富岳、再び世界一日本ＩＴ電子・コンピューター電機日本スパコン９年ぶり１位、「富岳」世界初４冠日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピュータースパコン「富岳」神戸へ出荷開始、21年にも運用日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター新スパコンは「富岳」、京の後継を21年運用へ日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター