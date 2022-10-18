22年の比貧困率17％に低下、世銀予測

フィリピン22年の比貧困率17％に低下、世銀予測経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事世銀、22年の比成長見通し上方修正フィリピン経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制世銀の経済成長率予想、２年連続６％割れインドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般設備投資証券政策・法律・規制「中国は財政・金融政策の継続を」＝世銀総裁中国-全国経済マクロ経済貿易統計機械金融一般政策・法律・規制今年の成長率マイナス2.7％、世銀予測タイ経済マクロ経済貿易統計雇用・労務今年の成長率4.6％、世銀が上昇予測タイ経済マクロ経済