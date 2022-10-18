〔クラクション〕首都マニラ、万聖節の墓参に接書証明必要

フィリピン〔クラクション〕首都マニラ、万聖節の墓参に接書証明必要社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事テイクオフ：日本のお盆に当たる「万…フィリピン社会社会一般首都圏、「万聖節」期間に墓地閉鎖フィリピン社会保健医療社会一般〔クラクション〕雨の中、100万人超が墓参フィリピン社会社会一般文化・宗教テイクオフ：地方行きのバスターミナ…フィリピン社会社会一般イベント文化・宗教平和な万聖節連休を、政府が治安強化フィリピン社会社会一般イベント