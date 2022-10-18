【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出

インドネシア【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアＩＴ一般マクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載続・インドネシア政経ウオッチ続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出インドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般雇用・労務NEW【続・政経ウオッチ】大統領は副大統領候補になれるかインドネシア社会社会一般政治一般選挙【続・政経ウオッチ】ビヨルカによる個人データ大量漏出インドネシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制【続・政経ウォッチ】インフレ懸念と燃料価格値上げインドネシア経済マクロ経済統計【続・政経ウオッチ】第２四半期は追い風で5.44％成長インドネシア経済マクロ経済統計【続・政経ウオッチ】コロナ禍でも投資実施額は過去最高インドネシア経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制関連記事【続・政経ウオッチ】インドネシアでの外資は主役交代なのかインドネシア経済マクロ経済自動車【続・政経ウオッチ】経済回復は本物なのかインドネシア社会マクロ経済統計社会一般【続・政経ウオッチ】進まぬワクチン接種インドネシア社会保健医療社会一般【続・政経ウオッチ】ガルーダ・インドネシアの経営危機インドネシア経済マクロ経済空運財政【続・政経ウオッチ】 注目される税制改革案インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政