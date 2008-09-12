地平エコノミストのニュースクリック

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李地平（イ・チピョン）東京都生まれ。法政大学を卒業後、高麗大学で経済学修士課程を修了。1988年にLG経済研究院に。グローバル経済および韓国経済を担当。隔月誌「ジャパン・インサイト」の編集長も務める。「日本式パワー経営」、「週休2日制トレンド」、「日本とドイツ」など著書多数。
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