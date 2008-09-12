地平エコノミストのニュースクリック

No image icon
注目の経済トピックやデイリーで詳しく伝えられなかったニュースをＬＧ経済研究院の李地平・首席研究委員が解説。

筆者紹介

李地平（イ・チピョン）
東京都生まれ。法政大学を卒業後、高麗大学で経済学修士課程を修了。1988年にLG経済研究院に。グローバル経済および韓国経済を担当。隔月誌「ジャパン・インサイト」の編集長も務める。
「日本式パワー経営」、「週休2日制トレンド」、「日本とドイツ」など著書多数。

すべての文頭を開く
韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】国家エネルギー基本計画によるグリーン成長路線（2008/09/12）

政府は、2030年までに太陽電池などの新・再生エネルギーの比重を11％まで高め、原子力発電の割合も増やす国…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】アジア経済の独走体制の弱化と韓国経済の課題（2008/07/25）

■資源制約によるアジア経済の成長鈍化 世界経済は先進国の安定的な金融政策、石油価格の安定、新興市…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】スタグフレーションが憂慮される韓国経済（2008/06/27）

韓国経済は今年第1四半期（1～3月）を頂点に景気が下降局面に入ったことと思われる。輸出の好調が続いている…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】資源危機が韓国経済に与える意味（2008/05/23）

■資源消費、OECD最高水準 石油を含めた各種の原材料価格の上昇が続き、資源を輸入に頼る国家としては…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】下方修正される2008年の韓国経済成長率（2008/04/18）

■10％台の輸出増加勢維持 2008年の韓国経済は、原油高と世界景気の悪化による影響で当初の予想より厳…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】進むウォン安、韓国経済への影響は（2008/03/28）

ウォンの価値が下落している。やや回復したものの、3月中旬は1米ドル＝1,000ウォンをマークした。ウォンは円…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】米国の景気後退、その影響は（2008/03/14）

米国の景気後退が明らかになってきた。2月の雇用統計では、景気動向を反映する非農業部門の就業者数が大幅に…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】中国の韓国企業、経営環境を懸念（2008/02/29）

大韓商工会議所が中国に進出している韓国企業350社を対象に調査したところ、25.0％が「中国からの撤退を真剣…

続きを読む

韓国資源

【地平エコノミストのニュースクリック】韓国のエネルギー開発（2008/02/15）

韓国石油公社とサムスン物産のコンソーシアムが、韓国の生産油田では過去最大となる埋蔵量の油田（メキシコ…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】韓国のシェア世界トップ製品（2008/02/01）

産業資源部のまとめによると、国産製品のうち121品目が世界シェアトップを誇る（2006年基準）。世界ナンバー…

続きを読む

韓国

【地平エコノミストのニュースクリック】世界をリードする韓国のテレビ産業（2008/01/18）

韓国を代表する工業製品にテレビがある。昨年はサムスン電子が2年連続で世界シェアトップ。テレビの主流がブ…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】新年特別編・今年の経済展望（2008/01/04）

新政権の誕生や不透明な国際経済。新たな年を迎えて国内の景気や経済成長はどうなるのか。おなじみ「地平エ…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】年間貿易額7,000億ドル突破（2007/12/07）

産業資源部と韓国貿易協会はこのほど、今年の貿易額（輸出と輸入の総額）が初めて7,000億米ドルを超え、世界…

続きを読む

韓国建設

【地平エコノミストのニュースクリック】高価マンション、初の減少（2007/11/23）

これまで増加する一方だった10億ウォン以上の高級マンションが11月に入り、初めて減少した。不動産情報業者…

続きを読む

韓国観光

【地平エコノミストのニュースクリック】現代グループと南北観光事業（2007/11/09）

現代グループが手掛けている南北観光事業について、10月30日～11月3日まで平壌を訪問した同グループの玄貞恩…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】原油急騰、その影響は（2007/10/26）

原油価格の急騰が続いている。ニューヨーク取引所の先物相場は18日（現地時間）の時間外取引で初めて1バレル…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】南北経済協力、今後の行方は（2007/10/12）

南北首脳が4日に署名した「共同宣言」では、経済分野でも数多くの合意がなされ具体的な内容が盛り込まれた。…

続きを読む

韓国社会

【地平エコノミストのニュースクリック】韓国の宇宙産業、現状と未来（2007/09/28）

韓国航空宇宙研究院はこのほど、静止軌道衛星の組み立てを開始したと明らかにした。気象や海洋観測などに利…

続きを読む

韓国経済

【地平エコノミストのニュースクリック】輸出好調、活気づく韓国経済（2007/09/14）

韓国銀行は第2四半期（4～6月）の前期比のGDP（実質国内総生産）成長率改定値を1.8％と発表した。7月に公表…

続きを読む

韓国金融

【地平エコノミストのニュースクリック】くすぶるサブプライムローン問題（2007/08/31）

米サブプライムローン（低所得者向け住宅融資）問題が沈静化の兆しをみせない。世界の金融市場を揺るがし、…

続きを読む

すべての文頭を開く

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【タイ】首都に非常事態宣言、集会禁止しデモを排除
  2. 【マレーシア】首都圏で条件付き制限令開始　企業に混乱なし、小売業界は打撃
  3. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）
  4. 【タイ】再び反政府デモ開催、王室派と小競り合いも
  5. 【インドネシア】双日、扶桑工機のＤＸ案支援　ジェトロ、経済のデジタル化促す
  6. 【中国-全国】「新たな奇跡創造を」と習氏　特区40年で演説、改革開放推進
  7. 【インドネシア】大使館のメール拒否に疑問、河野氏
  8. 【インドネシア】オムニバス法可決後に修正、違憲の可能性
  9. 【フィリピン】首都高、北部延伸が完工　マニラ南北接続、渋滞大幅緩和へ
  10. 【ASEAN】東南アジアのＤＸ促進、23件採択＝ジェトロ

セミナー・イベント

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約