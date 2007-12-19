香港からの便り

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経済ニュースを追いかける中で偶然出会った、身近で意外な香港の姿。香港の路地裏で密かに息づく人々の暮らしと姿を、毎月1度のエッセイでお届けします。

筆者紹介

西原哲也
長野県生まれ。1998年から香港在住。

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香港社会

【香港からの便り】第27回（最終回）「寄付の精神」（2007/12/19）

休日に街を歩くと、ボランティア団体が募金活動をしている場面に出くわす。笑顔の少年少女に負けてささやか…

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香港社会

【香港からの便り】第26「増毛産業」（2007/11/28）

10年近く香港に住んでいるが、以前と比べてずいぶん増えたなと感じているものがある。女性向けの痩身美…

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香港社会

【香港からの便り】第25回「36番ゲート」（2007/10/31）

今年5月3日、成田発香港行きのキャセイ便は午後9時40分ころ、チェクラプコク空港に着陸した。定刻より…

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香港社会

【香港からの便り】第24回「兄と弟」（2007/10/03）

今年9月23日午前7時。日曜日の早朝の新界は秋晴れだった。その頃、中国本土からボーダーを越えて香港側…

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香港社会

【香港からの便り】第23回「ミスコンと普通選挙」（2007/08/29）

マンションのエレベーター内で、中学生らしき女の子2人が周囲の人目もはばからず熱心に話していた。ど…

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香港社会

【香港からの便り】第22回「インサイダー取引」（2007/07/25）

米国のテレビで人気のライフコーディネーター、マーサ・スチュアートさんが2004年、インサイダー取引で…

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香港社会

【香港からの便り】第21回「梁錦松の事件」（2007/06/27）

梁錦松（アントニー・リョン）という人物を御存知だろうか。 中国政府が5月、米投資ファンド大手、ブラック…

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香港社会

【香港からの便り】第20回「秀才児童の死」（2007/05/23）

「ごめんなさい。もう宿題を忘れません」――。5月上旬、新界の粉嶺に住む小学5年生の男の子が、反省文を残…

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香港社会

【香港からの頼り】第19回・中国を愛した男の執念（2007/03/28）

埼玉県に住む松岡洋明さん（65）と話すことができたのは、松岡さんが北京から帰国したちょうどその翌日だっ…

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香港社会

【香港からの便り】第18回・日本が狙った人口削減（2007/02/28）

香港政府がこのほど発表した人口統計によると、昨年7月時点の人口は約686万4,000人だそうだ。700万人を突破…

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香港社会

【香港からの手紙】第17回「漱石が見た香港」（2007/01/31）

香港日本総領事館によると、香港在留邦人数がこのほど2万7,000人を突破して過去最多になったという。日…

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香港社会

【香港からの便り】第16回・一本の街路樹（2007/01/10）

地下鉄天后駅から伸びる銅鑼湾道を南に歩いて行くと、歩道右側に人目を引く一本の樹木がある。人目を引くの…

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香港社会

【香港からの便り】第15回・貧困の神様（2006/11/29）

凡庸で俗悪な考えからは想像もつかない行動をする人々を目の当たりにして、価値観が揺らぐことがある。例え…

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香港社会

【香港からの便り】第14回・一瞬の夜（2006/10/25）

タクシーは九龍湾の観塘バイパスを香港島サイドに向けて走っていた。2006年が明けたばかりの1月7日未明。他…

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香港社会

【香港からの便り】第13回「推定有罪」（2006/09/27）

今年8月31日、炎天下の中、長い坂道を上って終審法院（最高裁）にたどり着くと、さすがに汗だくになった。法…

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香港社会

【香港からの便り】第12回「不肖の息子」（2006/08/23）

財産も地位も名誉も手に入れた富豪の唯一の悩みは、自分のことではなく、何不自由なく育ててきたはずの息子…

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香港社会

【香港からの便り】第11回「地獄を通過する儀式」（2006/07/26）

誰でもいつかは「友人の死」に遭遇するものだが、今年5月、それが私にも突然訪れた。友人がこの世を去った数…

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香港社会

【香港からの便り】第10回「不可解な隣人」（2006/06/28）

5月下旬に、ある香港人男性がインターネット上で世界的に有名となった。メディアに頻繁に登場したので、知っ…

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香港社会

【香港からの便り】第9回「人生の転落劇」（2006/05/24）

「きょうの明報を見てくれないか」。今年初め、残業で居残る私のオフィスに香港人の親しい友人が電話してき…

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香港社会

【香港からの便り】第8回「究極のボランティア」（2006/04/26）

香港で4月6日、感動的なニュースが新聞全紙を大きく飾った。香港赤十字が主催したイベントで、骨髄移植手術…

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