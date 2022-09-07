タイ航空、バンコク―福岡・札幌便を再開

タイ国際航空は６日、2022年10月30日～23年３月25日の冬期スケジュールを発表。10月にバンコク―福岡便、12月にバンコク―札幌便を再開すると発表した。また10月からバンコク―中部空港便を毎日運航に増便する。９月７日から日本入国時の新型コロナウイルス陰性証明の提出が不要になるなど入国制限が緩和されることから、タイから日本への渡航が拡大すると見込む。

コロナ禍で20年３月以降運休していたバンコク―福岡便は、10月30日から毎日運航する。バンコク―福岡は午前１時発、午前８時10分着（現地時間、以下同）。福岡―バンコクは午前11時40分発、午後３時40分着。使用機材はエアバス「Ａ330―300」（ロイヤルシルククラス31席、エコノミークラス263席）。

バンコク―札幌便は12月１日から毎日運航する。約２年９カ月ぶりの再開となる。バンコク―札幌は午後11時55分発、翌日午前８時20分着。札幌―バンコクは午前10時発、午後３時50分着。使用機材はボーイング「Ｂ787―８」（ロイヤルシルククラス22席、エコノミークラス234席）。

現在、週５便運航しているバンコク―中部空港便は10月30日から毎日運航に増便する。バンコク―中部は午前０時５分発、午前７時30分着。中部―バンコクは午前11時発、午後３時40分着。使用機材はエアバス「Ａ350―900」（ロイヤルシルククラス32席、エコノミークラス289席）。

このほか、毎日２便のバンコク―成田便、毎日１便のバンコク―関西便、バンコク―羽田便は今後も継続するという。