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ＴＳＭＣ、３ナノ試験生産を開始か

ファウンドリー（半導体の受託製造）世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が、最先端の３ナノメートル（ナノは10億分の１）製造プロセスによる試験生産を開始したもようだ。設備業者によると、2022年第４四半期（10～12月）に量産を開始するとみられる。１日付工商時報などが伝えた。

ＴＳＭＣは、南部科学園区（南科）の「Ｆａｂ（ファブ＝工場）18」第５～８期に３ナノの生産ラインを設置。このうちの第５、６期で試験生産を開始したという。

設備業者によると、米アップルやインテル、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ（ＡＭＤ）、クアルコム、ブロードコム、台湾の聯発科技（メディアテック）などがＴＳＭＣの３ナノの主要顧客とみられる。各社向けの第１弾製品は、22～23年に順次最終設計段階（テープアウト）を完了し、生産に入る見通し。

■167億元起債へ

ＴＳＭＣは11月30日、167億台湾元（約682億円）の無担保普通社債を発行すると発表した。調達資金は工場の新設や拡張に充てる。

同社が今年に入り社債を発行するのは７回目で、年間の無担保普通社債発行額は累計1,146億元となる。


関連国・地域： 台湾
関連業種： ＩＴ・通信

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