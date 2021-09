豪政府、雇用データのダッシュボード導入

オーストラリア連邦政府が、雇用市場データを集約したダッシュボード「NERO(Nowcast of Employment by Region and Occupation)」を導入したことが分かった。毎月更新され、業界の雇用傾向などの最新データを活用することが可能となる。27日付オーストラリアン・ファイナンシ…