ロシア、ミャンマーとの軍事協力を強化へ

ロシア政府は、ミャンマーとの軍事協力を強化する方針だ。独立系メディアのミッジマが24日、ロシアのタス通信の報道をもとに伝えた。 同国のフォミン国防次官が先ごろ、ミャンマー国軍のマウン・マウン・エー参謀長(the Chief of the General Staff of Myanmar's Armed Forces)…