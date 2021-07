国連特使、石油ガス部門への制裁を呼び掛け

国連でミャンマーの人権状況を担当するアンドリュース特別報告者は7日、国際社会に対し、ミャンマーの石油・ガス部門への制裁を発動するよう呼び掛けた。同部門からの収入が、国民への弾圧を続けている国軍の活動を支える主要財源となっているためと説明した。

アンドリュース氏は7日に開かれた国連人権委員会の会合で、「ミャンマー国軍が『恐怖政治』を続ける上で必要な資金を絶つため、ミャンマー石油ガス公社(MOGE)をはじめとする石油・ガス部門に経済制裁を科す必要がある」と主張。

「宝石、木材、鉱業などの部門に制裁を科している国はあるが、国軍の主要財源である石油・ガス部門には何の措置も講じられていない」と説明した。石油・ガス部門からの収益は国軍の生命線であり、政権維持に必要な資金のほぼ全てを賄うことができると推定されるという。

同氏はまた、ミャンマー国民を支援する国で構成する「ミャンマー国民のための緊急連合」(Emergency Coalition for the People of Myanmar)の設立も提案。同連合が取るべき行動として、MOGEを含む石油・ガス部門への制裁を発動して国軍の財源を絶つことや、ミャンマーへの武器輸出の禁止などを挙げた。

アンドリュース氏は、国際社会が国軍による国民への弾圧や残虐行為を阻止できていない現状について「ミャンマー国民の期待を裏切っている」とコメント。「絶望的な状況に置かれているミャンマー国民に残された正義への時間はわずかしかない」と訴えた。