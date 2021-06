【ミャンマー進出関連法】2021年5月に公布された法令 第293回

本稿では、2021年5月に公布された法令を解説する。 ■第1.挙国一致政府(NUG)より5月に公布された法令 NUGより5月に公布された主な法令は、以下の通りである。 Welcoming and Supporting the Statement of PPSTでは、和平実現ステアリングチームがCRPHの樹立を歓迎お…