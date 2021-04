【ミャンマー進出関連法】電子取引法改正法(1) 第286回

本稿では、2021年2月に公布された電子取引法改正法(Amending Law of the Electronic Transactions Law)を、2回に分けて紹介する。 ■第1.はじめに ミャンマー運輸・通信省(Ministry of Transport and Communications)は2月6日付のサイバーセキュリティー法(Cyber Se…