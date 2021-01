【オーストラリアビジネスのからくり】第73回 オーストラリア国の独立は1986年3月3日?

2020年大晦日も夜更けにモリソン連邦首相が、翌日1月1日から国歌の最初の節のFor we are young and freeをFor we are one and freeに変更すると発表したことは、本紙1月4日発行分でも取り上げられています。変更はオーストラリア先住民(以下、先住民)のたどれるだけでも5万…