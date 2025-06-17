【オーストラリアビジネスのからくり】第126回

オーストラリア【オーストラリアビジネスのからくり】第126回Ownership、カルチャー理解のキーワード経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本マクロ経済政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースソフトバンクロボ、豪のＡＩ警備社に出資オーストラリアＩＴＩＴ一般その他サービスＮＺ電力不安緩和、降雨と発電企業の対策でニュージーランド公益マクロ経済石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資環境NEW〔ポッサムのつぶやき〕ＱＬＤ政府、ブリス五輪は「余裕で間に合う」オーストラリア建設建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ